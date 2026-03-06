«Тампа» проиграла «Виннипегу», Василевский сделал 26 сэйвов

«Тампа» потерпела поражение от «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» — 1:4. Игра прошла в Виннипеге на арене «Канада Лайф Центр».

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

У «Джетс» забили Морган Бэррон, Марк Шайфли, Густав Нюквист и Кайл Коннор. Единственный гол «молний» на счету Брэйдена Пойнта.

«Тампа» потерпела четвертое поражение подряд и с 80 очками в 60 матчах занимает 2-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 60 очков в 61 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 марта, 04:00. Canada Life Centre (Виннипег) Виннипег Тампа-Бэй

Подписывайся на канал «СЭ» в Max