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Сегодня, 06:32

«Тампа» проиграла «Виннипегу». Василевский пропустил 6 шайб

«Тампа» проиграла «Виннипегу»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Виннипег» обыграл «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Джетс» одержали первую победу после двух подряд поражений.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 31 броска по своим воротам. Последняя шайба была заброшена в пустые ворота.

Нападающий Никита Кучеров отметился одной голевой передачей, ставшей для него 20-й в сезоне.

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«Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (3:3, 0:0, 4:1)

Голы: Шайфли — 21 (Стэнли, Шмидт), 4:19 — 1:0. Лаури — 7 (Диллон, Элерс), 6:11 — 2:0. Макдона — 3 (Жозеф), 11:50 — 2:1. Штястны — 16 (Пионк, Шайфли), 14:36 — 3:1. Киллорн — 17 (Перри, Стэмкос), 16:01 — 3:2. Хедман — 14 (Кучеров, Чирелли), 17:30 — 3:3. Дюбуа — 23 (бол., Коннор, Моррисси), 47:25 — 4:3. Коннор — 34 (мен.), 49:16 — 5:3. Моррисси — 7 (п.в., Шайфли, Уилер), 54:48 — 6:3. Колтон — 10 (Рутта, Рэддиш), 57:15 — 6:4. Штястны — 17 (п.в., Уилер, Шайфли), 57:29 — 7:4.

Вратари: Хеллибак — Василевский (54:01 — 54:48, 57:22 — 57:29).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (12+11+10) — 24 (11+4+9).

Наши: Свечников (12.49/0/-1) — Кучеров (17.42/1/-4), Сергачев (23.35/2/+1).

9 марта. Виннипег. Canada Life Centre.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 57 28 29 59
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8 Филадельфия 56 18 38 46
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2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 56 15 41 37
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