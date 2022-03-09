«Тампа» проиграла «Виннипегу». Василевский пропустил 6 шайб
«Виннипег» обыграл «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Джетс» одержали первую победу после двух подряд поражений.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 31 броска по своим воротам. Последняя шайба была заброшена в пустые ворота.
Нападающий Никита Кучеров отметился одной голевой передачей, ставшей для него 20-й в сезоне.
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«Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (3:3, 0:0, 4:1)
Голы: Шайфли — 21 (Стэнли, Шмидт), 4:19 — 1:0. Лаури — 7 (Диллон, Элерс), 6:11 — 2:0. Макдона — 3 (Жозеф), 11:50 — 2:1. Штястны — 16 (Пионк, Шайфли), 14:36 — 3:1. Киллорн — 17 (Перри, Стэмкос), 16:01 — 3:2. Хедман — 14 (Кучеров, Чирелли), 17:30 — 3:3. Дюбуа — 23 (бол., Коннор, Моррисси), 47:25 — 4:3. Коннор — 34 (мен.), 49:16 — 5:3. Моррисси — 7 (п.в., Шайфли, Уилер), 54:48 — 6:3. Колтон — 10 (Рутта, Рэддиш), 57:15 — 6:4. Штястны — 17 (п.в., Уилер, Шайфли), 57:29 — 7:4.
Вратари: Хеллибак — Василевский (54:01 — 54:48, 57:22 — 57:29).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 33 (12+11+10) — 24 (11+4+9).
Наши: Свечников (12.49/0/-1) — Кучеров (17.42/1/-4), Сергачев (23.35/2/+1).
9 марта. Виннипег. Canada Life Centre.
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|37
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|И
|В
|П
|О
|1
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|58
|41
|17
|87
|2
|Сент-Луис
|56
|32
|24
|71
|3
|Миннесота
|55
|33
|22
|69
|4
|Нэшвилл
|56
|32
|24
|68
|5
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|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|57
|25
|32
|60
|7
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|58
|21
|37
|50
|8
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|56
|17
|39
|38
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|55
|34
|21
|75
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Вегас
|58
|32
|26
|68
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|64
|5
|Анахайм
|59
|27
|32
|63
|6
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
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|59
|17
|42
|39
|9.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|5 : 3
|9.03
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|3 : 4
|9.03
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|2 : 1
|9.03
|03:30
|
Детройт – Аризона
|2 : 9
|9.03
|03:30
|
Торонто – Сиэтл
|6 : 4
|9.03
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|7 : 4
|9.03
|04:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|5 : 2
|9.03
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 1
|9.03
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|1 : 4
|9.03
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|8 : 3
|9.03
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|57
|78
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|54
|43
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|57
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|44
|2.11