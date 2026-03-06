«Виннипег» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 6 марта

«Виннипег» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 5 на 6 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Начало — в 4.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 марта, 04:00. Canada Life Centre (Виннипег) Виннипег Тампа-Бэй

Следить за ключевыми событиями игры «Виннипег» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Виннипег» — «Тампа-Бэй» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

»Джетс» набрали 58 очков в 60 матчах и занимают 12-е место в Западной конференции. «Лайтнинг» с 80 очками в 59 играх идет на второй строчке «Востока».