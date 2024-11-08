«Виннипег» стал второй командой в истории НХЛ с 13 победами в 14 матчах на старте сезона

«Виннипег» стал второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать 13 побед в 14 стартовых матчах регулярного чемпионата. Ранее это удавалось только «Оттаве», выигравшей в 13 из 14 матчей на старте сезона-2007/08.

Со старта сезона-2024/25 «Виннипег» победил «Эдмонтон» (6:0), «Чикаго» (2:1), «Миннесоту» (2:1), «Сан-Хосе» (8:3), «Питтсбург» (6:3), «Сент-Луис» (3:2), «Сиэтл» (4:3), «Калгари» (5:3), «Детройт» (6:2), «Коламбус» (6:2), «Тампу» (7:4), «Юту» (3:0) и «Колорадо» (1:0), уступив лишь «Торонто» со счетом 4:6.

«Виннипег» с 26 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции.