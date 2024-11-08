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Сегодня, 07:54

«Виннипег» стал второй командой в истории НХЛ с 13 победами в 14 матчах на старте сезона

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«Виннипег» стал второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать 13 побед в 14 стартовых матчах регулярного чемпионата. Ранее это удавалось только «Оттаве», выигравшей в 13 из 14 матчей на старте сезона-2007/08.

Со старта сезона-2024/25 «Виннипег» победил «Эдмонтон» (6:0), «Чикаго» (2:1), «Миннесоту» (2:1), «Сан-Хосе» (8:3), «Питтсбург» (6:3), «Сент-Луис» (3:2), «Сиэтл» (4:3), «Калгари» (5:3), «Детройт» (6:2), «Коламбус» (6:2), «Тампу» (7:4), «Юту» (3:0) и «Колорадо» (1:0), уступив лишь «Торонто» со счетом 4:6.

«Виннипег» с 26 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

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«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 10 2 20
2 Нью-Джерси 16 9 7 20
3 Вашингтон 12 9 3 18
4 Рейнджерс 12 8 4 17
5 Айлендерс 14 6 8 14
6 Коламбус 12 5 7 12
7 Питтсбург 15 5 10 12
8 Филадельфия 14 5 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 14 10 4 21
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 7 7 15
4 Бостон 15 7 8 15
5 Детройт 12 6 6 13
6 Баффало 14 6 8 13
7 Оттава 13 6 7 12
8 Монреаль 14 4 10 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 14 13 1 26
2 Миннесота 12 8 4 18
3 Даллас 12 8 4 16
4 Юта 14 6 8 15
5 Сент-Луис 14 7 7 14
6 Колорадо 14 6 8 12
7 Чикаго 15 5 10 11
8 Нэшвилл 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 9 4 19
2 Лос-Анджелес 14 8 6 19
3 Калгари 14 7 7 16
4 Ванкувер 11 6 5 15
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 14 5 9 11
7 Анахайм 12 4 8 10
8 Сан-Хосе 14 4 10 10
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13.11
8.11 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 5 : 3
8.11 03:00
Оттава – Айлендерс
2 : 4
8.11 03:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 1 : 2 Б
8.11 03:00
Рейнджерс – Баффало
 1 : 6
8.11 03:00
Бостон – Калгари
 4 : 3 ОТ
8.11 03:00
Каролина – Питтсбург
 5 : 1
8.11 03:00
Флорида – Нэшвилл
 6 : 2
8.11 04:00
Виннипег – Колорадо
 1 : 0
8.11 04:00
Сент-Луис – Юта
 2 : 4
8.11 04:00
Даллас – Чикаго
 3 : 1
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