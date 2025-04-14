«Виннипег» стал обладателем Президентского кубка

«Виннипег» после поражения «Вашингтона» в матче против «Коламбуса» (1:4) стал обладателем Президентского кубка.

На счету «Джетс» 114 очков в регулярном чемпионате НХЛ. У «Кэпиталз» за два матча до конца регулярки 109 очков.

Для «Виннипега» это первый Президентский кубок в истории франшизы.