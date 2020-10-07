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«Виннипег» согласовал четырехлетний контракт с Демело

17:11
Дилан Демело. Фото The Score.
Дилан Демело. Фото The Score.
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«Виннипег» договорился о контракте с защитником Диланом Демело, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на четыре года. Его средняя зарплата за год составит три миллиона долларов. Таким образом, он заработает 12 миллионов по контракту.

27-летний канадец перешел из «Оттавы» по ходу прошлого сезона. Он успел провести за «Джетс» десять матчей в регулярном чемпионате и четыре в плей-офф, не отметившись результативными действиями. В составе «Оттавы» он отыграл 49 матчей и набрал 10 (0+10) очков.

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