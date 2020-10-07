«Виннипег» согласовал четырехлетний контракт с Демело

«Виннипег» договорился о контракте с защитником Диланом Демело, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на четыре года. Его средняя зарплата за год составит три миллиона долларов. Таким образом, он заработает 12 миллионов по контракту.

#NHLJets have agreed to terms with defenceman Dylan DeMelo on a four-year contract with an average annual value of $ 3,000,000.



DETAILS ? https://t.co/obvmNXih03 pic.twitter.com/0949YDxceK — Winnipeg Jets (@NHLJets) October 7, 2020

27-летний канадец перешел из «Оттавы» по ходу прошлого сезона. Он успел провести за «Джетс» десять матчей в регулярном чемпионате и четыре в плей-офф, не отметившись результативными действиями. В составе «Оттавы» он отыграл 49 матчей и набрал 10 (0+10) очков.