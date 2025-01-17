«Виннипег» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сиэтл» — 2:1.

В середине первого периода Мэттью Бенайерс вывел «Кракен» вперед. Во втором периоде у «Джетс» отличился Марк Шайфли в большинстве, а в третьем — Дилан Демело.