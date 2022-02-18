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Сегодня, 06:32

«Виннипег» победил «Сиэтл»

Роман Шишов
Корреспондент

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 5:3.

«Джетс» занимают 11-е место в таблице Западной конференции, а «Кракен» — 15-е.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сиэтл» — 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Голы: Данн — 7 (бол., Маккэн, Гурд), 3:21 — 0:1. Юханссон — 6 (Веннберг, Эберле), 12:15 — 0:2. Тонинато — 4 (мен., Лаури, Демело), 19:47 — 1:2. Дюбуа — 21 (Уилер), 21:45 — 2:2. Уилер — 5 (Штястны), 31:54 — 3:2. Эберле — 14 (Юханссон, Джиордано), 47:02 — 3:3. Моррисси — 6 (Коннор, Рейхел), 53:50 — 4:3. Коннор — 28 (п.в., Демело), 59:59 — 5:3.

Вратари: Комри — Грубауэр (59:34 — 59:59).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (7+10+12) — 23 (10+9+4).

18 февраля. Виннипег. Canada Life Centre.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 51 31 20 70
2 Каролина 47 32 15 68
3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 47 23 24 47
6 Айлендерс 44 18 26 42
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 48 33 15 71
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 47 32 15 67
4 Бостон 48 27 21 58
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 47 18 29 40
7 Баффало 49 16 33 40
8 Монреаль 49 9 40 25
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 48 35 13 74
2 Миннесота 45 30 15 63
3 Сент-Луис 48 28 20 62
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 48 22 26 52
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 47 28 19 62
2 Вегас 49 28 21 59
3 Эдмонтон 47 26 21 55
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 50 23 27 55
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 50 16 34 36
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22.02
23.02
18.02 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 3 : 5
18.02 03:00
Рейнджерс – Детройт
 2 : 3 Б
18.02 03:00
Торонто – Питтсбург
 4 : 1
18.02 03:00
Монреаль – Сент-Луис
 3 : 2 ОТ
18.02 03:00
Баффало – Оттава
 1 : 3
18.02 03:30
Айлендерс – Бостон
 4 : 1
18.02 04:00
Виннипег – Сиэтл
 5 : 3
18.02 04:30
Чикаго – Коламбус
 - : -
18.02 05:00
Эдмонтон – Анахайм
 - : -
18.02 06:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 - : -
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Вратари (КН)
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 66
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 66
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 48 66
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 49 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 44 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 18 1.91
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Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

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