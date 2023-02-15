«Виннипег» по буллитам переиграл «Сиэтл»

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«Виннипег» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Джетс» одержал третью победу подряд.

«Виннипег» набрал 69 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Сиэтл» располагается на 5-й строчке — 66 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сиэтл» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Уилер — 15 (Элерс), 27:01 — 1:0. Хейден — 2 (Гики, Олексяк), 33:20 — 1:1. Маккэн — 25 (бол., Данн, Толванен), 39:33 — 1:2. Дюбуа — 23 (Моррисси, Коннор), 49:39 — 2:2.

Победный буллит: Шайфли.

Вратари: Риттих — Грубауэр.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (12+13+13+2) — 29 (10+7+9+3).

15 февраля. Виннипег. Canada Life Centre. 14237 зрителей.