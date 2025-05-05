«Виннипег» — «Сент-Луис»: видеообзор седьмого матча серии Кубка Стэнли

«Виннипег» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ во втором овертайме обыграл дома «Сент-Луис» со счетом 4:3.

«Виннипег» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.