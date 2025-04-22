«Виннипег» — «Сент-Луис»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Виннипег» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» — 2:1.

В составе «Джетс» отличились Марк Шайфли и Кайл Коннор, у гостей шайбу с передачи Павла Бучневича забросил Джимми Знуггеруд.