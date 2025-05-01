«Виннипег» — «Сент-Луис»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Виннипег» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» — 5:3. «Джетс» вышли вперед в серии — 3-2.

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников в этой игре отметился голом и голевой передачей.