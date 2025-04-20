«Виннипег» — «Сент-Луис»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Виннипег» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Сент-Луис» — 5:3.

В составе «Джетс» по 3 (1+2) очка набрали Кайл Коннор и Марк Шайфли, еще по шайбе забросили Джарет Андерсон-Долан и Адам Лаури. У гостей голы забили Роберт Томас, Оскар Сундквист и Джордан Кайру, Павел Бучневич отметился результативной передачей.