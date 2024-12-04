«Виннипег» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» в гостях победил «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «Блюз» дубль оформил Джордан Кайру, еще по шайбе забросили Дилан Холлоуэй и Роберт Томас.

У «Джетс» отличился Марк Шайфли.

«Сент-Луис» с 26 очками занимает 10-е место на «Востоке», «Виннипег» набрал 36 очками идет 2-м.