4 мая, 23:20

«Виннипег» — «Сент-Луис»: трансляция матча НХЛ онлайн

«Виннипег» и «Сент-Луис» встретятся в матче Кубка Стэнли
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз» встретятся в решающем, седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь на понедельник, 5 мая. Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» в Виннипеге, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Виннипег» — «Сент-Луис»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ

С основными событиями игры «Виннипег» — «Сент-Луис» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

После шести матчей серии счет 3-3. В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Виннипег» финишировал первым на «Западе» и выиграл Президентский трофей лучшему клубу лиги, а «Сент-Луис» стал восьмым в конференции.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Andrew_BD

    вот, сказал же)

    05.05.2025

  • inspire

    это следовало ожидать ... когда бьёшь бьёшь бьёшь, то что нить да залетит )))

    05.05.2025

  • KlimA

    Ох и страшна месть Винни-пухов)

    05.05.2025

  • maxcds

    Хель сегодня хорош. Во втором ОТ забьет, вот увидите.

    05.05.2025

  • maxcds

    Броберг так хотел бросить, что клюшка самоликвидировалась

    05.05.2025

  • maxcds

    Переиграла смену тройка Томаса

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    Увидимся в 2ОТ?

    05.05.2025

  • Скиталец

    Пацтой, Буч забьет))

    05.05.2025

  • maxcds

    Выстояли. Тогда теперь джетса черед удалить.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Тут все ясно уже. Винни сотворили чудо

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Удаление Шенна. Хана музыке. Туш.

    05.05.2025

  • VeryOldLazy

    Отлучусь порулить. Лёха ответственный за результат) И пусть будет что будет...

    05.05.2025

  • Скиталец

    Щенн, выброс.

    05.05.2025

  • maxcds

    Дожмут дорэмифасолек. Ежели токмо Бучневич не исправится за свои недочеты в концовке.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Беню жаль. Тащил весь матч.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Порвали барабан, не склеить)

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Теперь навесами надо играть

    05.05.2025

  • maxcds

    Очевидно

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    по-другому он в ПО и не умеет

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    огрызаются музыканты

    05.05.2025

  • maxcds

    Ну а как еще

    05.05.2025

  • Скиталец

    Ну епта, Уокер.

    05.05.2025

  • Елисей Петров

    Мож Виннипухам без воротчика в овере играть, по-моему у них так лучше получается))).

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Выпустили воздух из саксофона))

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    с 16-13 на 20-33 по броскам

    05.05.2025

  • Archon

    Хех)) Комментюги прям лепят и лепят перлы!)) "Проблемы Наместникова,что его так развернули!"(с) А вы про что подумали?))))

    05.05.2025

  • Алексей Х

    В паре Виннипег-Даллас ставлю на джетс. 4-2

    05.05.2025

  • Елисей Петров

    в итоге за 1,6 сек спаслись))).

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Все ясно тут. Расходимся

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    но сейчас они включили реактивный двигатель...

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    Все голы Виннипег организовал в формате не 5-на-5… Показательно

    05.05.2025

  • Archon

    Маджорити!))

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Овертайм 7 матча это десерт)) помню, Серёга Фёдоров за Вашингтон забивал в нем)

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    так называется: sudden death overtime

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Могут и не чутка, а насовсем))

    05.05.2025

  • Елисей Петров

    Отскочили чутка, рано Луисы расслабились))).

    05.05.2025

  • Archon

    Ну чё сразу "Смерть"?)) "Тараписс не нааада!!!"(с) ))))

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Кто бы ни победил в овере, будет крайне обидно проигравшему. Музыке что упустили победу и лучше играли. Джетс - соорудили мегаспасение за 2 минуты до конца и отыграли 2 шт с пустыми воротами.

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    внезапную смерть я не выдержу...

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Перфектто))

    05.05.2025

  • Archon

    Команды "Отбой" пока не было!)))

    05.05.2025

  • Скиталец

    Ахаха, я тоже подумал как я удачно проснулся))) тоже поспать хочу.

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    Я думал, я смотрю концовку. А оказалось, что я смотрел даже не развязку, а развитие сюжета. Попробую уснуть…

    05.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Не могут русские без драматургии)) Намес сначала -3 выхватил, а потом комбэк организовал)))

    05.05.2025

  • Скиталец

    Скиталец несколько секунд назад Че судьи? Сейчас пегам два добавят:joy: Одну кажись добавили?!

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Интересно, придут в себя музыканты после такого фиаско? Весь матч были лучше, контролировали игру полностью. Но за 2 минуты все про. рали))

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    прямо со скамейки и показал Хель))

    05.05.2025

  • Archon

    "Расстрелять ,нах\уй!! Весь штаб!!!" ))))))

    05.05.2025

  • maxcds

    Мне некогда было смску кинуть, на фигурном катании.

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    при счете 3-3 в серии

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Штаб не досмотрел

    05.05.2025

  • Скиталец

    Нехер было прижиматься. И по пустым был шанс забить, куда ты торопился))) мог ведь хладнокровней сыграть. Мдас..

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Магия чисел. За 3 секунды до конца счёт стал 3-3.

    05.05.2025

  • maxcds

    При второй шайбе реактивных надо было брать повтор на офсайд. Там Перфетти в зону раньше въехал. Испугалси Монтгомери.

    05.05.2025

  • maxcds

    Аяговорил. Хель вам всем еще покажет.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Шок. 3-3

    05.05.2025

  • Скиталец

    Жуки2:joy:

    05.05.2025

  • Archon

    И всё-таки 3-3 за 0.6 десятых секунды - "Виннипег" спасается на овертайм!)))

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    и ведь хотел заранее написать: "Перфетти - это похороны" в ответ на коммент про Евсеева...

    05.05.2025

  • Скиталец

    Долбануться)))))

    05.05.2025

  • maxcds

    Охренеть. Бучневич не вынес шайбу, кстати.

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    Не может быть…

    05.05.2025

  • Archon

    Не драматургия,а ТРАГЕДИЯ!!! Троя! Царь Приам! "Верни мне тело моего сына!!!"

    05.05.2025

  • maxcds

    Разумеется

    05.05.2025

  • maxcds

    Черезчур по-мхатовски, Коннор.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    В Уэльсе?))

    05.05.2025

  • maxcds

    Вадим Евсеев.

    05.05.2025

  • maxcds

    Моментов много у реактивных. Минуты за 4 до конца Беня краешком ловушки спас. На тоненького.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    1 минута 6 секунд на спасение

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    драматургия высший класс

    05.05.2025

  • Скиталец

    Херасе))) а мог и гол быть, но не было!

    05.05.2025

  • Archon

    3-3!! Чудеса!!))Извиняюсь, Нет,не засчитали..

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Намес 3-2!на пустых отыграли один. Играть ещё 2 минуты. Щас жаришка будет

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    Намес

    05.05.2025

  • Скиталец

    А кто.. Наместный)

    05.05.2025

  • maxcds

    maxcds 4 минуты назад Мог Бучневич вбить крайний гвоздь. Не аукнется ли сейчас? ------ Однась аукнулась. Еще одна? Врядли.

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    опа

    05.05.2025

  • Скиталец

    Ого.

    05.05.2025

  • Archon

    Во!! Забили!!! 2-3!!!))

    05.05.2025

  • Скиталец

    Че судьи? Сейчас пегам два добавят:joy:

    05.05.2025

  • Archon

    "Пустые глаза Хеллебайка"(с) ..Да как вы разглядели-то,через шлем???))) Оххх,комментюги))

    05.05.2025

  • maxcds

    3,14 до конца. По-моему, это - пи. Окончание (ежели оно имеется) сами додумаете.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Шоу Бенни (без Хилла))

    05.05.2025

  • Скиталец

    Раунд #З. ВК-Фло, Музыка-Казино. Вот, что ожидается у пантер третий финал подряд? Вашиков хочу в финал)))

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    а что если дело не в Президентском кубке, а... в Канаде?..

    05.05.2025

  • maxcds

    :rage: "Не тронь меня, я психический" (цит)

    05.05.2025

  • maxcds

    Мог Бучневич вбить крайний гвоздь. Не аукнется ли сейчас?

    05.05.2025

  • maxcds

    И прогноз имеется?)

    05.05.2025

  • Archon

    Всё нормально)) "Бум отчислять"(с)(Виннипухов) ))) Забава ещё в том,что матч домашний для Винников.

    05.05.2025

  • Скиталец

    А я изначально в Винни не верил, вечные лузеры, а-ля торонтовка)

    05.05.2025

  • Archon

    6 минут..До выноса Чемпиона.. Вот сам не верил,что "музыканты" подобное смогут...))) Жуткое дело!))

    05.05.2025

  • VeryOldLazy

    Вот зря луиски поджались...

    05.05.2025

  • VeryOldLazy

    :wink:

    05.05.2025

  • maxcds

    Ладно Тампа, но с Винни это будет подстава подстав. В нашем конкуресе прогнозистов врядли кто-то на дорэмифасолек поставил.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Трэшэрс, давай до свиданья! Пересмешники)

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    я вот думаю, не лучше ли, что Кэпс спад настиг в конце регулярки, а не сейчас? там были другие факторы, в тч расслабон от выигрыша конфы. но в моменте я завидовал Виннипегу, что они посильнее проводят концовку (хотя те тоже отдыхали уже). а сейчас вот так... (впрочем, еще не вечер :))

    05.05.2025

  • Скиталец

    Всем привет! Усе, такой вот Хелли, ему тоебуется чепалах и лещей))) Туши свет Атланта, они и носили название трэш при Кови)

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Че там?)

    05.05.2025

  • Archon

    "Так ведь он из диких мест!!! Вон..Гляди,чаво он ест! Помнишь вазу из топаза ? Слопал ирод, вот те крест!"(с) ))))))

    05.05.2025

  • VeryOldLazy

    До сих пор ржу от вчерашнего)))

    05.05.2025

  • Archon

    "и чуда в рамке)"..Ммм.ня-ха-ха..Это точно))

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Кто кусает Хеликобактера перед ПО?)) реально ведь 2 разных вратаря

    05.05.2025

  • VeryOldLazy

    После 2х сетов вини по Всем показателям лучше, кроме точки и чуда в рамке)

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Если реализует слб на старте третьего сета большинство, то 4-1 не отдадут конечно. Они не Колорадо))

    05.05.2025

  • Archon

    Факт в том,что разница сохранилась в две шайбы..И "Музыканты" выглядят ПРАГМАТИЧНЕЙ.

    05.05.2025

  • BS35LV

    В регулярке да. Думал будут в финале. Выдохлись точно.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Я не понял смысла вашего замечания) . До этого матча хозяева уверенно побеждали. А когда дошло до решаюшего момента, такое ощущение, что опыт сказался. Я об этом.

    05.05.2025

  • Archon

    Ну,это называется "выдохлись" .А "ох" и "ах" какой был старт в регулярке!!!! )))

    05.05.2025

  • Елисей Петров

    Поживей игра пошла, Винни заковыряли удивительную шайбу, но ...не смогла пока. Третий период будет :fire:.

    05.05.2025

  • BS35LV

    Так я про Пегов. Не тянут они уже и дома.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Может, вы не в курсе. Так-то Сент-Луис на выезде играет)

    05.05.2025

  • BS35LV

    Да не поэтому. 5-17 на выезде о чем-нибудь говорит не так ли?!

    05.05.2025

  • Archon

    Итаак.. На начало третьего периода у "Музыкантов" 3-1..И 1.5 минуты большинства.. И Хеллебайк опять нифига не ловит..Как там говорилось? "Хьюстон(Виннипег) ,у нас проблемы!!!!" (Аполлон-13)

    05.05.2025

  • Алексей Х

    В составе Блюз 7 обладателей КС. У Виннипега - ни одного. Может поэтому счёт 3-1 после двух периодов? С позиции силы играют гости, уверенно и быстро. Джетс как будто с оковами на ногах. Проклятие президентс трофи в действии))

    05.05.2025

  • Archon

    Есть контакт..3-1 -"Музыканты!"..Винни-пухи ,кажись = "ку-ку".. Блин/,неужели я не пошутил про 5 штук Хеллебайку?? И еще удаление у "Винников". Похоже на джеппу для Чемпионов)))

    05.05.2025

  • Archon

    Из статистики : "Музыканты" выигрывают почти ВСЕ вбрасывания..А это немаловажно.

    05.05.2025

  • Archon

    "Сент-Луис" выпустил "псов войны"(Бучневича) и поддавливает.. ))

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Щас жара пойдёт!

    05.05.2025

  • Archon

    Большинство реализовали..1-2..

    05.05.2025

  • Archon

    Времена были тяжелые,сложные..Поэтому черную икру мазали сразу на сырокопчёную колбасу)))))))

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Всем привет! Полет нормальный)) 2-0 к середине матча

    05.05.2025

  • Archon

    Хеллебайк,кажись,опять тянет на пять банок))

    05.05.2025

  • Archon

    "Музыканты"..Да вы не лирики! Вы,сцуко,УБИЙЦЫ ЧЕМПИОНОВ!))) Всей душой за "Блюзменов"..Ну надо Винни-пухов отчислить)))

    05.05.2025

  • maxcds

    Говорил же Хель вытащит. Ничего не ясно. Винни начали давить.

    05.05.2025

  • Елисей Петров

    У Луисов неплохие шансы, ибо у Винипухов на воротах снова авоськин))).

    05.05.2025

  • Елисей Петров

    Ставки кто-нибудь принимает в каком периоде заменят дырявого везиновца?))).

    05.05.2025

  • Елисей Петров

    Смотрю снова сегодня звучит Блюз))).

    05.05.2025

  • BS35LV

    Уверенно Блю играет. Пеги достойны прекрасного вылета.

    05.05.2025

  • maxcds

    Никто чтоли не хочет посмотреть как Хель вытащит реактивных в следующий раунд? Подумаешь 2-0 с 3х бросков к 8 минуте 2 периода. Такой топ сейчас всем всё покажет.

    05.05.2025

  • maxcds

    В очередной раз здравствуйте! Где вся огромная армия болельщиков Винни и музыкантов? Да вообще- все остальные?

    05.05.2025

    • Ландескуг — о вылете «Колорадо» из Кубка Стэнли: «Полный отстой»

    Полное расписание матчей второго раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 18 9 9 22
    4 Айлендерс 17 9 8 20
    5 Рейнджерс 18 9 9 20
    6 Филадельфия 16 8 8 19
    7 Коламбус 17 9 8 19
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Виннипег 17 10 7 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Нэшвилл 19 6 13 16
    8 Сент-Луис 17 6 11 15
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Сиэтл 17 8 9 21
    4 Эдмонтон 19 8 11 20
    5 Вегас 16 7 9 19
    6 Сан-Хосе 18 8 10 19
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 19 5 14 12
    Результаты / календарь
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    15.11 03:00 Каролина – Ванкувер - : -
    15.11 04:00 Сент-Луис – Филадельфия - : -
    15.11 05:00 Юта – Айлендерс - : -
    Все результаты / календарь

