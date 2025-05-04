«Виннипег» и «Сент-Луис» встретятся в матче Кубка Стэнли

«Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз» встретятся в решающем, седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь на понедельник, 5 мая. Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» в Виннипеге, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Виннипег» — «Сент-Луис»: п рямая трансляция матча плей-офф НХЛ

С основными событиями игры «Виннипег» — «Сент-Луис» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

После шести матчей серии счет 3-3. В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Виннипег» финишировал первым на «Западе» и выиграл Президентский трофей лучшему клубу лиги, а «Сент-Луис» стал восьмым в конференции.