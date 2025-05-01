«Виннипег» сыграет с «Сент-Луисом» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли 2025 в ночь с 30 апреля на 1 мая. Игра состоится в спортивном комплексе «Канада Лайф Центр» в Виннипеге (Канада). Начало — в 4.30 по московскому времени.

«Виннипег» — «Сент-Луис»: трансляция матча плей-офф НХЛ онлайн (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Виннипег» — «Сент-Луис» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 2-2.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте