«Виннипег» выиграл у «Сент-Луиса», Наместников набрал 2 очка
«Виннипег» переиграл «Сент-Луис» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:3. «Джетс» вышли вперед в серии — 3-2.
Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников в этой игре отметился голом и голевой передачей.
Также у «Джетс» отличились Кайл Коннор, Нино Нидеррайтер, Дилан Демело и Адам Лаури. У «Блюз» Натан Уокер оформил дубль и один гол забил Джимми Снаггерад.
Шестой матч в серии состоится 3 мая и начнется в 03:00 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч
«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Голы: Коннор — 4 (Шайфли, Эпплтон), 1:23 — 1:0. Уокер — 1 (Парэйко, Фаулер), 3:42 — 1:1. Нидеррайтер — 1 (Самберг, Пионк), 8:39 — 2:1. Снаггерад — 2 (Томас), 26:06 — 2:2. Демело — 1 (Коннор, Наместников), 31:05 — 3:2. Наместников — 1 (Коннор, Эпплтон), 38:51 — 4:2. Лаури — 2 (п.в., Нидеррайтер, Эпплтон), 56:47 — 5:2. Уокер — 2 (Факса, Торопченко), 59:07 — 5:3.
Вратари: Хеллибак — Биннингтон (55:54 — 56:47, 59:07).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 26 (8+14+4) — 19 (6+3+10).
Наши: Наместников (17.15/4/+3) — Бучневич (17.39/1/0), Торопченко (14.05/2/+2).
1 мая. Виннипег. Canada Life Centre.
Счет в серии: 3-2.
13.11
03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
3 : 7
13.11
03:30
Филадельфия – Эдмонтон
1 : 2 ОТ
13.11
05:00
Юта – Баффало
5 : 2
13.11
05:30
Чикаго – Нью-Джерси
|- : -