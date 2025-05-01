«Виннипег» выиграл у «Сент-Луиса», Наместников набрал 2 очка

«Виннипег» переиграл «Сент-Луис» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:3. «Джетс» вышли вперед в серии — 3-2.

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников в этой игре отметился голом и голевой передачей.

Также у «Джетс» отличились Кайл Коннор, Нино Нидеррайтер, Дилан Демело и Адам Лаури. У «Блюз» Натан Уокер оформил дубль и один гол забил Джимми Снаггерад.

Шестой матч в серии состоится 3 мая и начнется в 03:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Голы: Коннор — 4 (Шайфли, Эпплтон), 1:23 — 1:0. Уокер — 1 (Парэйко, Фаулер), 3:42 — 1:1. Нидеррайтер — 1 (Самберг, Пионк), 8:39 — 2:1. Снаггерад — 2 (Томас), 26:06 — 2:2. Демело — 1 (Коннор, Наместников), 31:05 — 3:2. Наместников — 1 (Коннор, Эпплтон), 38:51 — 4:2. Лаури — 2 (п.в., Нидеррайтер, Эпплтон), 56:47 — 5:2. Уокер — 2 (Факса, Торопченко), 59:07 — 5:3.

Вратари: Хеллибак — Биннингтон (55:54 — 56:47, 59:07).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (8+14+4) — 19 (6+3+10).

Наши: Наместников (17.15/4/+3) — Бучневич (17.39/1/0), Торопченко (14.05/2/+2).

1 мая. Виннипег. Canada Life Centre.

Счет в серии: 3-2.