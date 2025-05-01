Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

1 мая, 07:27

«Виннипег» выиграл у «Сент-Луиса», Наместников набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Виннипег» переиграл «Сент-Луис» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:3. «Джетс» вышли вперед в серии — 3-2.

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников в этой игре отметился голом и голевой передачей.

Также у «Джетс» отличились Кайл Коннор, Нино Нидеррайтер, Дилан Демело и Адам Лаури. У «Блюз» Натан Уокер оформил дубль и один гол забил Джимми Снаггерад.

Шестой матч в серии состоится 3 мая и начнется в 03:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Голы: Коннор — 4 (Шайфли, Эпплтон), 1:23 — 1:0. Уокер — 1 (Парэйко, Фаулер), 3:42 — 1:1. Нидеррайтер — 1 (Самберг, Пионк), 8:39 — 2:1. Снаггерад — 2 (Томас), 26:06 — 2:2. Демело — 1 (Коннор, Наместников), 31:05 — 3:2. Наместников — 1 (Коннор, Эпплтон), 38:51 — 4:2. Лаури — 2 (п.в., Нидеррайтер, Эпплтон), 56:47 — 5:2. Уокер — 2 (Факса, Торопченко), 59:07 — 5:3.

Вратари: Хеллибак — Биннингтон (55:54 — 56:47, 59:07).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (8+14+4) — 19 (6+3+10).

Наши: Наместников (17.15/4/+3) — Бучневич (17.39/1/0), Торопченко (14.05/2/+2).

1 мая. Виннипег. Canada Life Centre.

Счет в серии: 3-2.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Владислав Наместников
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
Читайте также
Трамп подписал законопроект о финансировании правительства США
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Саламоне призвал судить Мелони за политику против России
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Сергей

    что же ты так откровенно врешь то, фифка. в сезоне 21/22 у Василевского было 91.6 % , в следующем сезоне, когда Макдона ушел в Нэшвилл было 91, 5% ..... Это называется подсела ??? в сезоне 23/24 было 90,0 %, но этот сезон Василевский начинал после серьезной операции на позвоночнике и долго набирал форму. Так что фифка, тебя поймали в очередной раз на вранье.... ты профессиональный лгун?

    01.05.2025

  • ГлавПатриот

    А что, не умеет? Назови команду у кого защита или хотя бы один защитник не ошибается? 10 лет задаю вопрос, в ответ тишина. Это лишь сектанты выставляют что якобы только одному башкиру тяжело в этой жизни.

    01.05.2025

  • ГлавПатриот

    Фанатик, Макдона стар для того чтобы тащить через день интенсивные игры, но его опыт позволяет в более гладкой регулярке доказывать топовость. По поводу гнилья чья бы корова мычала, за собой и периодическими непоследовательнымти сообщениями последил бы. Повёлся с сектантами и превратился в убогое дно.

    01.05.2025

  • Neil

    По моему взяли своё просто.

    01.05.2025

  • Женек10

    Хедман умеет в защите играть ? Макдоне сколько лет? ты нас может представить статы вторых вратарей команд ? или можно еще глянуть стату по карьере в ПО у Васи и Хелла

    01.05.2025

  • ГлавПатриот

    Там, наверху на шкафу, возьми медаль за лучшее пособничество)

    01.05.2025

  • ГлавПатриот

    За счет Поинта и его быстрых ног прошли серию с Бостоном.

    01.05.2025

  • объективный Артём =)

    Фифу изнасиловали))

    01.05.2025

  • zeromanj

    дутый конь??))) пхахахаха, с пятью сухарями в 23 матчах и кэфом 1,9?)) тогда уж конь макдэвида вообще из мыльного пузыря, ибо конь без кубка - деньги на ветер) Пойнт, приложение к Кучерову, больше заслужил?) пишите есчо, с каждым разом все смешнее.

    01.05.2025

  • Догада

    Вот и Наместников отличился, убрал аномальные нули

    01.05.2025

  • zeromanj

    пускай хеликоптер хотя бы один КС затащит для пухов, чтобы заслужить сравнения с маршалом, а то у одного конь и два кубка, а другой пока герой регулярки и откровенно глотает пыль за "башкиром")

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    да,прикольное достижение,это как снег в Африке.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    В прошлой игре Халебюк почти все шайбы пропустил когда не видел где она находится.Предполагать что так будет постояннл было не серьезно.Вот сегодня винипегские показали кто выиграл регулярку.Кто выиграет серию непонятно.

    01.05.2025

  • ГлавПатриот

    У одного Хедман, Макдона, Чернак, у другого Морриси, Демело, Пионк. Это, конечно, одного уровня дефы..)

    01.05.2025

  • конечно другое! здесь наш соотечественник с двумя кубками, там пиндоский вратарь не умеющий играть на вылет. что не так написали?

    01.05.2025

  • Женек10

    одни играют против музыкантов, другие против действующего обладателя кубка. ну и 4.24 куда больше, чем 3.27. чуешь разницу ?

    01.05.2025

  • nikola mozaev

    Виннипег дома неуязвим, Коннор в огне. У Сент-Луиса хочется выделить австралийца Натана Уокера, который стал первым представителем Зелёного континента, забросившим шайбу в плей-офф НХЛ! У Уокера - дубль!

    01.05.2025

  • True Timati

    Пеги каким-то чудом держатся на плаву. Как ужасен Хелли! Его статистика - кошмар: 81,7%, 4.24 ср.

    01.05.2025

    • Тринеев забросил шайбу в матче плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона»

    Наместников признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 16 11 5 23
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 15 5 10 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Чикаго 16 8 8 19
    5 Юта 16 9 7 18
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
    13.11 05:00 Юта – Баффало 5 : 2
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости