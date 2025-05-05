«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

«Виннипег» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ во втором овертайме обыграл дома «Сент-Луис» со счетом 4:3.

У «Джетс» дубль оформил Кол Перфетти, который также сравнял счет за три секунды до сирены, еще одна шайба на счету Владислава Наместникова, победный гол на 97-й минуте забил Адам Лаури. В составе гостей отличились Джордан Кайру, Мэттью Джозеф и Радек Факса, Павел Бучневич отметился результативной передачей.

«Виннипег» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:3 2ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Кайру — 3 (Парэйко, Бучневич), 1:10 — 0:1. Джозеф — 1, 7:16 — 0:2. Перфетти — 2 (бол., Коннор, Пионк), 31:41 — 1:2. Факса — 1 (Уокер), 39:25 — 1:3. Наместников — 2 (Пионк, Самберг), 58:04 — 2:3. Перфетти — 3 (Коннор, Элерс), 59:57 — 3:3. Лаури — 3 (Пионк, Коннор), 96:10 — 4:3.

Вратари: Хеллибак (56:46 - 58:04, 58:33 - 59:57) — Биннингтон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 47 (3+10+15+19) — 29 (7+9+4+9).

Наши: Наместников (25.16/3/-2) — Бучневич (32.43/4/-1), Торопченко (20.58/0/+1).

5 мая. Виннипег. Canada Life Centre.

Счет в серии: 4-3.