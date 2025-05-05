«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
«Виннипег» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ во втором овертайме обыграл дома «Сент-Луис» со счетом 4:3.
У «Джетс» дубль оформил Кол Перфетти, который также сравнял счет за три секунды до сирены, еще одна шайба на счету Владислава Наместникова, победный гол на 97-й минуте забил Адам Лаури. В составе гостей отличились Джордан Кайру, Мэттью Джозеф и Радек Факса, Павел Бучневич отметился результативной передачей.
«Виннипег» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала конференции
«Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:3 2ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Кайру — 3 (Парэйко, Бучневич), 1:10 — 0:1. Джозеф — 1, 7:16 — 0:2. Перфетти — 2 (бол., Коннор, Пионк), 31:41 — 1:2. Факса — 1 (Уокер), 39:25 — 1:3. Наместников — 2 (Пионк, Самберг), 58:04 — 2:3. Перфетти — 3 (Коннор, Элерс), 59:57 — 3:3. Лаури — 3 (Пионк, Коннор), 96:10 — 4:3.
Вратари: Хеллибак (56:46 - 58:04, 58:33 - 59:57) — Биннингтон.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 47 (3+10+15+19) — 29 (7+9+4+9).
Наши: Наместников (25.16/3/-2) — Бучневич (32.43/4/-1), Торопченко (20.58/0/+1).
5 мая. Виннипег. Canada Life Centre.
Счет в серии: 4-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|17
|12
|5
|24
|3
|Питтсбург
|18
|9
|9
|22
|4
|Филадельфия
|17
|9
|8
|21
|5
|Айлендерс
|17
|9
|8
|20
|6
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|7
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|17
|5
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|18
|6
|12
|16
|8
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Сиэтл
|17
|8
|9
|21
|4
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|5
|Вегас
|16
|7
|9
|19
|6
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|7
|Ванкувер
|19
|8
|11
|18
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
|15.11
|03:00
|Каролина – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|15.11
|04:00
|Сент-Луис – Филадельфия
|5 : 6 Б
|15.11
|05:00
|Юта – Айлендерс
|- : -