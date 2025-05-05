Хоккей
5 мая, 06:06

«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» (4:3 2ОТ) 5 мая.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Виннипег» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ во втором овертайме обыграл дома «Сент-Луис» со счетом 4:3.

У «Джетс» дубль оформил Кол Перфетти, который также сравнял счет за три секунды до сирены, еще одна шайба на счету Владислава Наместникова, победный гол на 97-й минуте забил Адам Лаури. В составе гостей отличились Джордан Кайру, Мэттью Джозеф и Радек Факса, Павел Бучневич отметился результативной передачей.

«Виннипег» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:3 2ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Кайру — 3 (Парэйко, Бучневич), 1:10 — 0:1. Джозеф — 1, 7:16 — 0:2. Перфетти — 2 (бол., Коннор, Пионк), 31:41 — 1:2. Факса — 1 (Уокер), 39:25 — 1:3. Наместников — 2 (Пионк, Самберг), 58:04 — 2:3. Перфетти — 3 (Коннор, Элерс), 59:57 — 3:3. Лаури — 3 (Пионк, Коннор), 96:10 — 4:3.

Вратари: Хеллибак (56:46 - 58:04, 58:33 - 59:57) — Биннингтон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 47 (3+10+15+19) — 29 (7+9+4+9).

Наши: Наместников (25.16/3/-2) — Бучневич (32.43/4/-1), Торопченко (20.58/0/+1).

5 мая. Виннипег. Canada Life Centre.

Счет в серии: 4-3.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
  • Archon

    Ааа, ну-да..))) Я уже почти забыл великолепное выражение: "Вовремя предать - это не предать,это ПРЕДВИДЕТЬ!"(с)

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Все так, только у него самого на сей счет другое мнение)

    05.05.2025

  • Archon

    Ммда?))) А как же вторая серия,когда он предал?)))

    05.05.2025

  • imperiasporta

    Всё может быть. Тем и инересен этот хоккей

    05.05.2025

  • Archon

    И на танковой подложке)) Челябинский тракторный завод только называется "Тракторным"..А на самом деле = "Танкоград"))) И только наши люди могут лететь в Челябинске на максимальной скорости навстречу метеориту))))))

    05.05.2025

  • Archon

    "Нашим детям за нас отомсят наши внуки"(с)) (Это я про "Даллас" - "Виннипегу"))))

    05.05.2025

  • inspire

    но я и на Даллас ставил )))

    05.05.2025

  • inspire

    точно Квебек 2008, ты напомнил и я вспомнил ))) посмотрел щас ОТ ... да, Скворцов сказал эту фразу

    05.05.2025

  • afino61

    сам много так проиграл... причем, чтоб выиграть в таком стиле - практически никогда... а проиграть - всегда пожалуйста)

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Я вспомнил (честно, не читерил) это ЧМ 2008 хоккей. Про ситуацию Кови, типа что весь чемпионат он был сам не свой, подвергался критике и тут вононоче. А про волейбол почему вспомнил, наверное потому что по эмоциям наряду с матчем против голандцев в 2008 - это вышка у меня. И вроде все же Скворцов работал...

    05.05.2025

  • inspire

    если Скворцов, то или баскетбол или хоккей ... с Гимаевым часто вместе работал

    05.05.2025

  • емен

    У Винипега все голы шальные, отскоки, рикошеты.

    05.05.2025

  • spartsmen

    святые дебилы ... в середине первого ОТ вырубился с полной уверенностью, что виннипухи пройдут дальше. но там их путь и закончится.

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Ну тогда получается, уже не тленное - "будем посмотреть"=)

    05.05.2025

  • Юрий

    Я заходил час назад, тишина была) сейчас исправим)

    05.05.2025

  • Юрий

    Бесспорно, вратарь в плей-офф нужен! Но по первому раунду Пикар сыграл достойно. Я писал уже, в этом сезоне с приходом, особенно, Уолмана и Клинберга, ЭО смогли собрать не плохие три пары, главное чтобы Экхольм успел восстановиться к середине серии. Бушар-Экхольм, Уолман-Нерс, Клиинберг-Кулак неплохие сочетания, имхо. Хайман сдал в завершении, но во-первых травма была, во-вторых одно дело играть в звене с Макди и Дразам, другое с РНХ, но он и роль сейчас выпоняет, 43!!! хита! у Васи 29 (ближайший). А мне Кейн понравился, вот его задирости местами не хватало в регулярке. Как они с Нерсом гоняли в первос раунде Байфилда, дедовщиной занялись))) В общем жду конкурентной серии.

    05.05.2025

  • hant64

    Гусеничный)).

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Недооценка Соты как по мне, береглись подсознателтно. А какие у них шансы без вратарей? (как ты удачно подметил) Как обычно на ДразМаков надежда, но против монстроузной защиты и напов, которые почти поголовно умеют в оборону - это немец и Макди неприлично забожить должны.Не верю. Хайман сдал, смуглый вообще не понятно, Хопкинс фактором Х точно не станет, давно мы это уже за него поняли)Бушар да, в атаке оч хорош, но от косяков не избавился

    05.05.2025

  • hant64

    СЛБ мне было бы жалко, если бы не вот эти 3:1 за две минуты до конца - не смогли в пустые забить, получили две в свои, то есть обгадились очень так жиденько - ну и поделом, раз бесхребетные. Ума не приложу - в седьмом матче выигрывать в две шайбы за две минуты до конца, и вылететь - это нужно сильно постараться. И музыканты "постарались", выиграл тот, кто этого больше хотел.

    05.05.2025

  • Юрий

    Почему два? Вторая шайба от Суттера зашла.

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Ой бро, по регулярке... президентский давно уже стал притчей во языцах) Это все-таки ПО, в РЧ у пегов решали Хелли и система, в ПО они пока сбоят. На блюзов хватило, против звезд без шансов))))

    05.05.2025

  • Юрий

    Что-то ты шансов ЭО не оставил))) Вегас то по первому раунду не особо впечатлил)

    05.05.2025

  • Юрий

    Столарц пока играет хорошо, но может сказаться опыт игр на вылет, его у него нет от слова совсем) А вот Мексиканец, наоборот, удивляет, понятно, что это стиль Беруби, но как он прибавил в обороне, лидер по заблокированным среди нападающих-11, хитует, хорошие цифры на точке, почти 60%! Это просто мы привыкли, что Остон снайпер, а он оаскрывается как силовой центр! (главное без травм)

    05.05.2025

  • ГлавПатриот

    Неправильно. Прогноз сюда надо: https://m.sport-express.ru/hockey/nhl/news/opredelilis-vse-uchastniki-vtorogo-raunda-kubka-stenli-v-sezone-2024-25-2324043/

    05.05.2025

  • Archon

    Челябинск.."А в Челябинске мужики настолько суровые,что мажут на хлеб..нож!"(с) )))))

    05.05.2025

  • imperiasporta

    Ставки не делаю и другим рекомендую. Ставки в спорте вообще нужно отменять, тогда и спорт будет на много чище. А по поводу Виннипега,так они почти всех в регулярке катком проехали. Думаю с Далласом они такого не допустят как СЛБ.Да,ещё думаю Вашингтон попадёт Каролине

    05.05.2025

  • inspire

    Виннипег перебросал Сент-Луис во 2 и 3 периодах =============================================== в 3 и ОТ, причем подавляюще ... во 2 считаем равенство

    05.05.2025

  • imperiasporta

    А что за трактор :tractor:

    05.05.2025

  • igor1972

    3 секунды отделяли блюзменов от выхода в след раунд.. Эпическая битва в серии состоялась, с закрученным сюжетом..

    05.05.2025

  • Archon

    Из весёлого: до "Трактора" "Виннипегу" всё-равно далеко!)) Там три банки за 22 секунды)))

    05.05.2025

  • inspire

    я ставил

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Волейбол 2012?

    05.05.2025

  • Юрий

    Угадал 7 исходов и два счета в серии. «Подвели» Лавины (о чем не жалею))) Раз здесь прогнозы пишем, то: Торонто-Флорида 3:4 (пока что не верю в кубковость Листьев, глубина Фло) Вашингтон-Каролина 2:4 (всеми клеточками мозга за Вашингтон, но Бринд’Амор когда-то должен взять Кубок с Каро))) в этой серии может сказаться фактор вратаря, в Каро с этим проблемы) Вегас-Эдмонтон 4:3 (очень сложный прогноз, но рискну на Рыцарей, глубина и защита как и с Фло, ЭО-нет вратарей) Виннипег-Даллас 2:4 ( Джетс не убедили в первом раунде, Даллас после мясорубки с Лавинами на эмоциональном подъеме).

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Ого, отважно)

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    1.Вши - Каро ( 4-3 помимо Ови и правда думаю шо Карбз переиграет Родю) 2. Тор - Фло (3-4 Не, не готова пока тарантовка кошаков обуздать, хоть и будет рядом. Вратари и метис не в своей тарелке сыграют на руку Фло) 3. Пеги- Звезды ( 1-4 на уверенном, хотя есть небольшой шанс шо Хелли даст огня, но верится в это с трудом) 4. Вегас - Дно (4-1, также на уверенном. Одну проиграют на расслабоне и качестве от ДразМаков) ______________________ Получилось у меня, что Запад и Восток поменялись местами в плане "накала".Вот и поглядим

    05.05.2025

  • Archon

    Ммда(( ЖизДня - она баба шутливая..)) И часто - в совершенно другую сторону)))

    05.05.2025

  • imperiasporta

    Почему отдали ? Виннипег забрал. Мало что ли было таких матчей когда на последних секундах отыгрывались ?!

    05.05.2025

  • imperiasporta

    После двух матчей с СЛБ сказал,что Виннипег выиграет кубок Стэнли. Ждёмс!

    05.05.2025

  • Archon

    Не драматичненько,а трагичненько! )) Все нервы и "всю капусту сожрали на месяц вперёд,сволочи!"("Двенадцать стульев") ))))

    05.05.2025

  • Юрий

    Да уж… Думали вчера был камбэк этого КС! А нет… Да Фортуна-дама капризная, но такие матчи запоминаются на годы! Четыре шайбы с подправлений!! Две игроками соперника! Травма ведущего защитника на первых минутах игры! Снова неуверенный Хеллибак! Но счет на табло! Лично мне из всех в этом противостоянии обидно за Монтгомери. Это его команда, пришел по ходу сезона, закрутил где надо гайки, выстроил игру. И ведь СЛБ как и вчера Лавины 2,5 периода играли лучше, не давали создавать, свои моменты использовали. Джетс, конечно, поздравим с выходом в 1/4! Но если не вернется Шайфли и Моррисси, и не проснется (вернет себе уверенность) Хелли, Даллас шансов не оставит такому Виннипегу.

    05.05.2025

  • 804alex

    Супер матч! Болел за блюзменов, но чудо случилось для джетс.

    05.05.2025

  • Archon

    Не стеснемся в выражениях..ПРОС\РАЛИ!!!! (((

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Мне лень искать, но на память - Тампа и ЛА в пролете. Счет у Звезд и Вшей точно угадал

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Пишу по ощущениям, на Западе по большей части настоящее ПО, Восток ток вкатывается. Понятнл, что между собой они не играли, ну и я на истину не претендую. К тому же + к этому- составы и ,собственно - "игра" более для ПО подходящая по моему скромному мнению

    05.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Женек теперь дизлайкает все наши комменты, независимо от их содержания. Его борьба.

    05.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    У меня только 7 серий угадано, ни одного счета.( Колорадо подвел.

    05.05.2025

  • zoolord

    Угадал, всем представителей 1/4 финала. Но счет в серии угадал только с Далласом. Попробую снова спрогнозировать: 1. Вашингтон - Каролина (4-2, Саня вытащит, да и вратари лучше); 2. Торонто - Флорида (2-4, защита, вратарь, да и отдыха больше было); 3. Виннипег - Даллас (3-4, сама непредсказуемость, но снова поставлю на Рантонена). 4. Вегас - Эдмонтон (4-3, вегас умеет вязать макдаков и драйзайтлей).

    05.05.2025

  • ГлавПатриот

    У востока только одна серия 4-2.

    05.05.2025

  • ГлавПатриот

    Охренеть. Чо запад творит. Виннипег с трудом переломил карму президентского :thinking:

    05.05.2025

  • afino61

    уверен , кто-то ставил на СЛ.. мои соболезнования , это было жёстко)

    05.05.2025

  • Андрей Андрей

    ты так пишешь будто сейчас проходят игры между западом и востоком.Играть будут 2 команды,вот там и посмотрим,кто на ночь лучше молился.

    05.05.2025

  • rashton22

    молодцы Виннипег, удачи дальше

    05.05.2025

  • Муслим Галеев

    Были да сплыли )

    05.05.2025

  • Shnobel Zadrotovich

    командам так и не становится уроком то что нельзя садиться в глухую оборону...

    05.05.2025

  • Муслим Галеев

    Реактивные сделали голубых! Молодцы Винипег! Я еще утром захожу на сайт, смотрю после второго периода голубые 1:3 ведут ну думаю все. Днем Матч включаю реактивные 4:3 победили!

    05.05.2025

  • Саша

    Игроки Виннипега 1 период проспали. Что это? 3 броска за период и не один не попал в обзор. Сент-Луис чуть ли в первой же и единственой за матч завершенной голом атаке, которую они начали от своих ворот, повёл в счете. Далее Блюз играл по счёту, используя 2 ошибки игроков Виннипега с потерей шайбы в центре площадки, и, перехватив, реализовал обе. И всё, везение игроков Сент-Луиса закончилось. Игроки Виннипега забивали красивые шайбы. Две в 1 касание и решающий дальним броском в овертайме. Исключение - гол записанный на Наместникова, там игрок Блюз подправил шайбу в свои ворота. Возможно эта ошибка повлияла психологически на игроков Блюз. Виннипег перебросал Сент-Луис во 2 и 3 периодах и сравнял счёт на последних секундах основного времени матча. Это второй психологический удар игроков Виннипега окончательно прибил Блюз и они не смогли собраться в овертайме, чтобы решить судьбу 7 матча. Заслуженная победа игроков Виннипега и выход в 1/4 плейофф Кубка.

    05.05.2025

  • True Timati

    Это сказал Роман Скворцов, а не Гимаев

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Саруман херни не скажет)

    05.05.2025

  • PvsZ

    Ну что сказать, по сравнению с остросюжетными боевиками дикого Запада, на Востоке первый раунд был будничным и неинтересным)) Надеюсь, дальше будет веселее. А ещё, чемпионы обеих конференций прошли первый раунд. Что далеко не всегда случается)) Однако в полуфиналах конференций оба уже не выглядят фаворитами.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    В лайве maxcds писал, что второй гол пеги забили при офсайде... Но тренеры слб не стали брать челлендж..

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Да, причем как минимум - амурские, полосатые такие)

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Офигеть! Запад в этом году даёт проср**я Востоку по накалу! Как-будто только Фло, как минимум - не андердогом, будет в финале противостоять победителю западных заруб

    05.05.2025

  • Zohr Vad

    Блюзменов жалко. Менее чем за две минуты до конца матча вести две шайбы и пропустить две... Третью ,когда Виннипег сравнял, за 3 секунды до окончания периода... Как говорил С.Н. Гимаев - Жизнь лучший драматург. Это про эту игру и победу Джетс. А могла быть и сенсация...

    05.05.2025

  • Mr.Trololo

    Триллер руками, ногами, да чем хочешь от СЛБ. Очень жаль музыкантов Почему-то кажется, что Даллас спокойно пройдет Виннипег

    05.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    И Блюз превратился в три секунды в траурный марш. Фантастика. Но в целом справедливо. Пеги сильнее, но Хеликобактер играл слабо и он привел серию к 7 матчу. И тут им свезло чудесным образом.

    05.05.2025

  • Apei

    драматичненько

    05.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Афигеть. Винни-пух и день чудес.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Эпик фэйл первого раунда...жаль музыкантов. Всю игру вели, но концовку смазали

    05.05.2025

  • Елисей Петров

    Это было кино, просто Голливудское спасение, отскок, жаль...

    05.05.2025

  • невропатолог176

    Красный телефон с диском - зарешал. Вот это триллер. Отыраться за 1.6 секунды и затащить матч)

    05.05.2025

  • Комитет по правописанию

    Жаль "Блюзменов". Вести в 2 шайбы за 2 минуты до сирены и, таки, пропустить решающую меньше, чем за 2 секунды. ((( Хотелось чуда в овертайме, но что-то уже чуйка говорила, что удача перебежала на другую сторону. Впрочем, они ж "Блюзмены", а блюз - это сопли и слезы... Так что, по канону закончили... )))

    05.05.2025

  • Trezvy

    По протоколу - Лаури.

    05.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    По состоянию на середины третьих периодов обоих матчей, четвертьфинал должен быть Колорадо-Сент-Луис, а потом случились, что случилось..

    05.05.2025

  • Сергей

    Жаль...в данной паре болел за Блюзменов.... упустить победу за 1.6 сек. до конца серии... Виннипегу респект за такую стойкость и стремление к победе.

    05.05.2025

  • Вяземский

    Там и какой то ПЬонк победную забросил

    05.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    Ой мля,как обидно то..за выходные привык смотреть хоккей с утра,а тут не смог и следил только за динамикой счёта..и последний раз,когда я смотрел он был 3-1 в пользу Сент Луиза. И вон что в итоге...Обидно пропустить такой матч...

    05.05.2025

  • baruv

    Жалко музыкантов. За секунду до конца основного времени вести в счете и... Хотя кто мог ожидать такой игры от СЛБ? Но обе команды побеждали только дома, поэтому не зря Виннипег взял президентский кубок.

    05.05.2025

  • nikola mozaev

    На душе у Бучневича, Кайру и компании сейчас кошки скребут!

    05.05.2025

  • Trezvy

    Вот это драма для Сент-Луиса! "«Виннипег» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ во втором овертайме обыграл на выезде..." - Виннипег играл ДОМА.

    05.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Виннипук что ты делаешь ахаха прекрати)))

    05.05.2025

  • nikola mozaev

    Царский подарок от Сент-Луиса Виннипегу! Блюзмены были в трёх секундах от выхода в следующий раунд!

    05.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    С Победой ! ! !

    05.05.2025

  • ion

    Сундквист с двумя автоголами, включая решающий хз как спать будет. Понятно, что устал, но на прямых ногах когда стоишь еще и бочком к шайбе, от тебя рикошеты будут лететь в ворота.

    05.05.2025

  • Инсбрук 1964

    Отдали свою игру.

    05.05.2025

    • «Виннипег» и «Сент-Луис» в седьмом матче проведут второй овертайм. В НХЛ это впервые с 2019 года

    «Виннипег» — «Сент-Луис»: видеообзор седьмого матча серии Кубка Стэнли
