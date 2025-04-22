«Виннипег» одержал вторую победу в серии с «Сент-Луисом»

«Виннипег» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 2:1.

В составе «Джетс» отличились Марк Шайфли и Кайл Коннор, у гостей шайбу с передачи Павла Бучневича забросил Джимми Знуггеруд.

Счет в серии 2-0 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 25 апреля в Сент-Луисе и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шайфли — 2 (Демело), 16:32 — 1:0. Снаггерад — 1 (бол., Бучневич, Фаулер), 19:58 — 1:1. Коннор — 2 (Перфетти, Шайфли), 41:43 — 2:1.

Вратари: Хеллибак — Биннингтон (57:43).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (8+7+7) — 22 (10+7+5).

Наши: Наместников (14.52/0/0) — Бучневич (22.47/1/-1), Торопченко (9.53/0/0).

22 апреля. Виннипег. Canada Life Centre.

Счет в серии: 2-0.