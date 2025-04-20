«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в стартовом матче серии плей-офф НХЛ

«Виннипег» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:3.

В составе «Джетс» по 3 (1+2) очка набрали Кайл Коннор и Марк Шайфли, еще по шайбе забросили Джарет Андерсон-Долан и Адам Лаури. У гостей голы забили Роберт Томас, Оскар Сундквист и Джордан Кайру, Павел Бучневич отметился результативной передачей.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 22 апреля и начнется в 2:30 мск.