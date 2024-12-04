«Сент-Луис» в гостях победил «Виннипег»

«Сент-Луис» на выезде одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Блюз» дублем отметился Джорждан Кайру, еще по шайбе забросили Дилан Холлоуэй и Роберт Томас.

Автором единственного гола «Джетс» стал Марк Шайфли.