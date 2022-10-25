«Сент-Луис» крупно уступил «Виннипегу» и потерпел первое поражение в сезоне

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Виннипегу» со счетом 0:4.

Отличились Марк Шайфли, Сэм Ганье, Морган Баррон и Коул Перфетти. Форварды «блюзменов» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев завершили встречу с показателем полезности «-1», Павел Бучневич пропускал игру из-за травмы.

«Сент-Луис» потерпел первое поражение в сезоне и с 6 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Виннипег» с 6 очками — на восьмой строчке.