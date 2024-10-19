«Виннипег» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

Российский нападающий Владислав Наместников забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Он набрал первые очки в этом сезоне. Его признали второй звездой встречи.