«Виннипег» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У «Шаркс» голы забили Игорь Чернышов, Уилл Смит, Коллин Граф, Майк Миса, Вильям Эклунд и Маклин Селебрини. Единственный гол «Джетс» забил Коул Кепке.

«Сан-Хосе» с 86 очками в 82 матчах занял 10-е место в Западной конференции. «Виннипег» стал 12-м — 82 очка в 82 играх. Обе команды не попали в плей-офф.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте