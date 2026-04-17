«Виннипег» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.
У «Шаркс» голы забили Игорь Чернышов, Уилл Смит, Коллин Граф, Майк Миса, Вильям Эклунд и Маклин Селебрини. Единственный гол «Джетс» забил Коул Кепке.
«Сан-Хосе» с 86 очками в 82 матчах занял 10-е место в Западной конференции. «Виннипег» стал 12-м — 82 очка в 82 играх. Обе команды не попали в плей-офф.
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|5 : 4
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