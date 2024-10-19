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Сегодня, 05:38

Гол и три голевые передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

Российский нападающий Владислав Наместников забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Он набрал первые очки в этом сезоне.

«Виннипег» одержал 4 победы в 4 матчах на старте сезона и лидирует в Западной конференции. «Сан-Хосе» с двумя очками иодет на 14-й строчке.

Владислав Наместников
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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