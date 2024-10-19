Гол и три голевые передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Сан-Хосе»

«Виннипег» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

Российский нападающий Владислав Наместников забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Он набрал первые очки в этом сезоне.

«Виннипег» одержал 4 победы в 4 матчах на старте сезона и лидирует в Западной конференции. «Сан-Хосе» с двумя очками иодет на 14-й строчке.