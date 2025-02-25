«Сан-Хосе» в овертайме уступил «Виннипегу», ведя в счете до 60-й минуты

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в овертайме «Виннипегу» со счетом 1:2.

На гол Уилльяма Эклунда «Джетс» ответили точными бросками Джоша Моррисси, который сравнял счет за 26 секунд до сирены, и Марка Шайфли.

«Сан-Хосе» потерпел 12-е поражение в последних 13 матчах и с 38 очками расположился на последнем месте в Западной конференции. «Виннипег» продлил победную серию до 10 игр и с 85 очками лидирует на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сан-Хосе» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Эклунд — 12 (бол., Селебрини, Смит), 15:07 — 0:1. Моррисси — 8, 59:34 — 1:1. Шайфли — 32 (Элерс, Коннор), 61:33 — 2:1.

Вратари: Хеллибак — Ванечек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (10+10+13+2) — 17 (6+8+3+0).

Наши: Наместников (16.59/5/0) — Мухамадуллин (16.13/0/0).

25 февраля. Виннипег. Canada Life Centre.