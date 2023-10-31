«Виннипег» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» дома в овертайме проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

За «Джетс» голы забили Давид Густафссон и Николай Элерс. У команды из Нью-Йорка отличились Артемий Панарин, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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