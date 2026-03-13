«Рейнджерс» обыграли «Виннипег», Шестеркин сделал 23 сейва

«Рейнджерс» переиграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра проходила на арене «Канада Лайф Центр» в Виннипеге.

Российский голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по воротам.

У гостей забили Адам Фокс, Алексис Лафренье, Тай Картье, Гейб Перро, Ноа Лаба и Адам Эдстрем. У «Джетс» отличились Исак Росен, Кайл Коннор и Габриэль Виларди.

«Рейнджерс» набрали 62 очка в 65 играх и идут на 16-й строчке в Восточной конференции. «Виннипег» занимает 12-е место в Западной конференции — 62 очка в 64 играх.