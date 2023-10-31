«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Виннипег», у Панарина два очка

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Виннипег» со счетом 3:2.

В составе команды из Нью-Йорка форвард Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка.

После этого матча «Рейнджерс» с 14 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Виннипег» с 10 очками — на седьмой строчке Запада.