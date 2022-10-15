«Виннипег» переиграл «Рейнджерс». Панарин набрал одно очко

«Виннипег» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Для команды из Нью-Йорка это первое поражение в сезоне после двух побед подряд.

В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Рейнджерс» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: Шайфли — 1 (Элерс, Моррисси), 10:29 — 1:0. Хант — 1 (Трочек, Панарин), 43:55 — 1:1. Ганье — 1 (Мяеналанен, Густафссон), 55:35 — 2:1. Шайфли — 2 (бол., Дюбуа, Элерс), 58:23 — 3:1. Коннор — 1 (п.в., Уилер), 59:40 — 4:1.

Вратари: Хеллибак — Галак (58:38 — 59:40).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 34 (13+7+14) — 41 (10+21+10).

Наши: — - Панарин (19.46/4/-1).

15 октября. Виннипег. Canada Life Centre. 14553 зрителя.