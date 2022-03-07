45 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег», у Панарина две результативные передачи

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе команды из Нью-Йорка две результативные передачи сделал Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин отразил 45 бросков.

После этого матча «Рейнджерс» с 77 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 58 очками — на 12-й строчке Запада.