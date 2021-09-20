«Виннипег» расторгнет контракт с защитником Нику
21:10
«Виннипег» поместил защитника Сами Нику на безусловный драфт отказов. Клуб расторгнет контракт с финским игроком обороны, сообщает CapFriendly.
24-летний финн был выбран «Джетс» на драфте-2015 под общим 198-м номером в седьмом раунде. В НХЛ он провел 54 матча и набрал 10 (2+8) очков.
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