Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Виннипег» расторгнет контракт с защитником Нику

21:10
Теги:

«Виннипег» поместил защитника Сами Нику на безусловный драфт отказов. Клуб расторгнет контракт с финским игроком обороны, сообщает CapFriendly.

24-летний финн был выбран «Джетс» на драфте-2015 под общим 198-м номером в седьмом раунде. В НХЛ он провел 54 матча и набрал 10 (2+8) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Попала в сборную в 25 лет, бегала марафоны, Вяльбе видит ее на Олимпиаде. Новая надежда России
Дзюба: возрождение титана. «Зенит» снес со своего пути «Рубин»
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
ЦСКА — «Спартак»: Заболотный открыл счет
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд