«Виннипег» расторгнет контракт с защитником Нику

«Виннипег» поместил защитника Сами Нику на безусловный драфт отказов. Клуб расторгнет контракт с финским игроком обороны, сообщает CapFriendly.

The Winnipeg Jets have placed defenseman Sami Niku on unconditional waivers for purpose of contract termination



Niku was selected 198th overall in the 7th round by the Jets in the 2015 draft



He is on the final year of a 2 year x $ 725k contract. https://t.co/Cc0ytnMG0S — CapFriendly (@CapFriendly) September 20, 2021

24-летний финн был выбран «Джетс» на драфте-2015 под общим 198-м номером в седьмом раунде. В НХЛ он провел 54 матча и набрал 10 (2+8) очков.