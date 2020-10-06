«Виннипег» провел переговоры с несколькими клубами относительно возможного обмена Лайне

«Виннипег» провел переговоры с несколькими клубами относительно возможного обмена нападающего Патрика Лайне. Однако пока ни одно предложение на заинтересовало «Джетс», сообщает в Twitter инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Клуб рассчитывает получить в обмен на 22-летнего снайпера центрфорварда и защитника в топ-4. При этом команда не заинтересована в проспектах или драфт-пиках.

В прошлом сезоне Лайне провел 68 матчей, в которых набрал 63 (28+35) очка, всего на его счету 138 голов и 109 передач в 305 играх регулярного чемпионата. «Джетс» выбрали финна под вторым номером на драфте в 2016 году. В 2021 году истекает его контракт с зарплатой в 6,7 миллиона долларов за сезон.