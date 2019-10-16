«Виннипег» проиграл «Аризоне»

«Виннипег» на своем льду потерпел поражение от «Аризоны»? в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Аризона» — 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Голы: Шайфли — 4 (бол., Лайне, Моррисси), 7:35 — 1:0. Гарлэнд — 3 (Экман-Ларссон, Шмолц ), 19:52 — 1:1. Дворак — 1 (бол., Кессел, Экман-Ларссон), 25:11 — 1:2. Шмолц — 3 (бол., Истерли, Седерберг), 27:21 — 1:3. Дворак — 2 (Шмолц ), 37:47 — 1:4. Коннор — 3 (бол., Шайфли, Моррисси), 44:58 — 2:4.

Вратари: Хеллебайк (57:50 — 59:57) — Кюмпер.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 40 (10+14+16) — 35 (13+15+7).

Наши: Куликов (16.52/2/-1) — -.

16 октября. Виннипег. Bell MTS Place.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика