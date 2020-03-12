«Виннипег» продлил победную серию, обыграв «Эдмонтон»

«Эдмонтон» на своем льду уступил «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). «Джетс» продлили победную серию до четырех встреч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Эннис — 16 (Ямамото), 20:09 — 1:0. Уилер — 22 (Элерс, Болье), 29:25 — 1:1. Лайне — 28 (Икин), 36:28 — 1:2. Макдэвид — 34 (Кассиан, Нерс), 38:23 — 2:2. Коннор — 37 (Уилер, Пионк), 40:29 — 2:3. Коннор — 38 (п.в., Шайфли, Моррисси), 59:20 — 2:4.

Вратари: Смит (57:36 — 59:20) — Хеллебайк.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 38 (9+17+12) — 25 (12+10+3).

Наши: — - Куликов (21.48/1/-1).

12 марта. Эдмонтон. Rogers Place.