«Виннипег» продлил контракт с нападающим Райхелом

«Виннипег» продлил контракт с нападающим Кристианом Райхелом. Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает TSN.

23-летний хоккеист будет зарабатывать 750 тысяч долларов за сезон.

В этом регулярном чемпионате чешский форвард дебютировал в НХЛ. На его счету 2 (1+1) очка в 13 матчах.

Кристиан — сын олимпийского чемпиона Игра в Нагано 1998 года в составе сборной Чехии Роберта Райхела.