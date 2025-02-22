«Виннипег» продлил контракт с Наместниковым на два года

«Виннипег» объявил о продлении контракта с нападающим Владиславом Наместниковым.

Новое соглашение с 32-летним россиянином будет действовать до конца сезона-2026/27. За следующие два сезона хоккеист заработает 6 миллионов долларов.

Наместников выступает за «Виннипег» с 2022 года. В сезоне-2024/25 форвард набрал 29 (10+19) очков в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.