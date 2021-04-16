«Виннипег» продлил контракт с Лаури на пять лет

Нападающий «Виннипега» Адам Лаури продлил контракт с «Джетс» на пять лет, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний американец всю карьеру в НХЛ провел в «Виннипеге», для него это седьмой сезон в клубе. По новому контракту Лаури будет зарабатывать 3,25 миллиона долларов в среднем за сезон.

В нынешнем регулярном чемпионате Лаури провел 44 матча и набрал 20 (8+12) очков.