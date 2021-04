«Виннипег» продлил контракт с Лаури на пять лет

Нападающий «Виннипега» Адам Лаури продлил контракт с «Джетс» на пять лет, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний американец всю карьеру в НХЛ провел в «Виннипеге», для него это седьмой сезон в клубе. По новому контракту Лаури будет зарабатывать 3,25 миллиона долларов в среднем за сезон.

В нынешнем регулярном чемпионате Лаури провел 44 матча и набрал 20 (8+12) очков.

#NHLJets announced today they have agreed to terms with forward Adam Lowry on a five-year contract with an average annual value of $ 3,250,000.



DETAILS ? https://t.co/vn1QWHnWlJ pic.twitter.com/48O9jcS0iw