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«Виннипег» продлил контракт с Лаури на пять лет

23:02
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Нападающий «Виннипега» Адам Лаури продлил контракт с «Джетс» на пять лет, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний американец всю карьеру в НХЛ провел в «Виннипеге», для него это седьмой сезон в клубе. По новому контракту Лаури будет зарабатывать 3,25 миллиона долларов в среднем за сезон.

В нынешнем регулярном чемпионате Лаури провел 44 матча и набрал 20 (8+12) очков.

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