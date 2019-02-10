"Виннипег" потерпел третье поражение подряд, уступив "Оттаве"

"Оттава" обыграла "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Дубль в составе "Сенаторз" сделал нападающий Марк Стоун.

"Джетс" потерпели третье поражение подряд. "Оттава", у которой худшие показатели во всей лиге, одержала вторую победу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Виннипег" - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Стоун - 24 (Тирни, Балцерс), 2:57 - 1:0. Дзингел - 21 (Сиси, Уайт), 12:21 - 2:0. Литтл - 14 (Лайне, Бафлин), 22:00 - 2:1. Стоун - 25 (бол., Шабо, Дюшен), 29:50 - 3:1. Дюшен - 25 (Райан), 32:39 - 4:1. Смит - 6 (Пажо), 55:20 - 5:1. Лемье - 9 (Моррисси, Эпплтон), 59:17 - 5:2.

Вратари: Нильссон - Броссуа.

Штраф: 11 - 7.

Броски: 32 (13+11+8) - 46 (16+17+13).

9 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.