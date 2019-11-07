«Виннипег» поместил Литтла в список травмированных. Партнер попал ему шайбой в голову

«Виннипег» поместил нападающего Брайана Литтла в список травмированных. Форвард был доставлен в больницу после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:2 Б), сообщает Sportsnet.

Во время матча нападающий «Виннипега» Николай Элерс мощным щелчком попал Литтлу в голову. Литтла доставили в больницу, где ему наложили порядка 30 швов.

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