7 марта, 23:47

«Виннипег» подтвердил обмен Танева из «Сиэтла»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Сиэтла» Брэндон Танев обменян в «Виннипег», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 33-летнего канадца «Кракен» получат выбор во втором раунде драфта-2027.

В текущем сезоне Танев провел 60 матчей, в которых набрал 17 (9+8) очков. Форвард выступал за фарм-клуб «Виннипега» в АХЛ с 2010 по 2011 год.

«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
