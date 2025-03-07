«Виннипег» подтвердил обмен Танева из «Сиэтла»

Форвард «Сиэтла» Брэндон Танев обменян в «Виннипег», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 33-летнего канадца «Кракен» получат выбор во втором раунде драфта-2027.

В текущем сезоне Танев провел 60 матчей, в которых набрал 17 (9+8) очков. Форвард выступал за фарм-клуб «Виннипега» в АХЛ с 2010 по 2011 год.