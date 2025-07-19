«Виннипег» подписал с Виларди контракт на 6 лет

«Виннипег» объявил о подписании нового контракта с нападающим Габриэлем Виларди. Стороны избежали арбитража.

Новый контракт 25-летнего канадца рассчитан на 6 лет. Зарплата игрока составит 7,5 миллиона долларов в год.

В сезоне-2024/25 Виларди сыграл в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 61 (27+34) очко. В плей-офф у него 4 (1+3) очка в 9 играх.