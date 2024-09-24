«Виннипег» подписал новый контракт с Перфетти

«Виннипег» объявил о подписании нового контракта с нападающим Коулом Перфетти.

Соглашение будет действовать до конца сезона-2025/26, хоккеист будет получать 3,25 миллиона долларов в год.

Перфетти был выбран «Виннипегом» под 10-м номером драфта НХЛ-2020. В сезоне-2023/24 форвард набрал 38 (19+19) очков в 71 матче регулярного чемпионата.

С июля 2024 года нападающий был ограниченно свободным агентом.