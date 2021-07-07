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«Виннипег» подписал новый контракт с нападающим Тонинато

19:52
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«Виннипег» подписал новый контракт с нападающим Домиником Тонинато на два года. За это время хоккеист заработает 1,5 миллиона долларов, сообщает сайт клуба.

Кроме «Виннипега», Тонинато выступал в НХЛ за «Колорадо» и «Флориду». Всего 27-летний американец провел в лиге 87 матчей и набрал 15 (5+10) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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