«Виннипег» подписал новый контракт с нападающим Тонинато
19:52
«Виннипег» подписал новый контракт с нападающим Домиником Тонинато на два года. За это время хоккеист заработает 1,5 миллиона долларов, сообщает сайт клуба.
Кроме «Виннипега», Тонинато выступал в НХЛ за «Колорадо» и «Флориду». Всего 27-летний американец провел в лиге 87 матчей и набрал 15 (5+10) очков.
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