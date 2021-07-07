«Виннипег» подписал новый контракт с нападающим Тонинато

«Виннипег» подписал новый контракт с нападающим Домиником Тонинато на два года. За это время хоккеист заработает 1,5 миллиона долларов, сообщает сайт клуба.

#NHLJets have agreed to terms with forward Dominic Toninato on a two-year contract with an average annual value of $ 750,000.



DETAILS: https://t.co/4kV6xZhK3C pic.twitter.com/gyd1vkOts5 — Winnipeg Jets (@NHLJets) July 6, 2021

Кроме «Виннипега», Тонинато выступал в НХЛ за «Колорадо» и «Флориду». Всего 27-летний американец провел в лиге 87 матчей и набрал 15 (5+10) очков.