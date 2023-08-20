«Виннипег» подписал новый контракт с Логаном Стэнли

Защитник Логан Стэнли подписал новый контракт с «Виннипегом», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 25-летним канадцем рассчитано на один год с зарплатой в один миллион долларов.

В минувшем сезоне Стэнли провел за «Виннипег» 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 3 (1+2) очка.