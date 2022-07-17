«Виннипег» подписал новый контракт с Харкинсом

Форвард «Виннипега» Дженсен Харкинс подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

По сведениям источника, 25-летний американец подписал двухлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в 850 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Харкинс провел 77 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 13 (7+6) очков.