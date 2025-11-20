«Виннипег» подписал новый контракт с форвардом Лаури

«Виннипег» подписал новый контракт с нападающим Адамом Лаури. Соглашение рассчитано на пять лет, хоккеист получит 25 миллионов долларов США, сообщает пресс-служба лиги.

32-летний канадец проводит последний сезон по своему текущему пятилетнему контракту на 16,25 миллиона долларов США.

В 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 Лаури набрал 3 (1+2) очка.

В сезоне-2024/25 в 73 матчах за «Виннипег» нападающий заработал 34 (16+18) очка.