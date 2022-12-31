«Виннипег» подписал контракт с нападающим Дэнни Жилкиным

«Виннипег» подписал стандартный контракт новичка с нападающим Дэнни Жилкиным, сообщает сайт клуба.

Центрфорвард играл за московские школы ЦСКА и «Янтарь», а затем перебрался в Торонто.

Затем он получил гражданство Канады и выиграл ЮЧМ-2021 со сборной U18.

«Виннипег» выбрал Жилкина на драфте-2021 в третьем раунде под общим 77-м номером.

Сейчас 19-летний Жилкин играет за «Гелф» в юниорской лиге Онтарио. На его счету 25 (11+14) очков в 23 играх.