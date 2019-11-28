«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Виннипегу» — 1:5. Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Патрик Лайне, набравший 3 (1+2) очка. На счету защитника Дмитрия Куликова показатель полезности «+1», 2 силовых приема и 3 блокшота за 20.46 на льду (4.25 — в меньшинстве).

У Эрика Карлссона и Логана Кутюра — по «-4».

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«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: М. Карлссон — 2 (Торнтон, Ферраро), 9:28 — 1:0. Лайне — 7 (бол., Уилер, Пионк), 13:15 — 1:1. Густафссон — 1 (Битетто, Сбиса), 18:09 — 1:2. Шайфли — 9 (Коннор, Лайне), 23:29 — 1:3. Рословик — 5 (Уилер), 34:01 — 1:4. Коннор — 9 (п.в., Лайне), 54:47 — 1:5.

Нереализованный буллит: Рословик (Виннипег Джетс), 44:59.

Вратари: Делл (54:32 — 54:47) — Хеллебайк.

Штраф: 18 — 34.

Броски: 33 (9+12+12) — 26 (8+7+11).

Наши: — - Куликов (20.46/0/+1).

28 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

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