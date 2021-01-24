«Виннипег» победил «Оттаву»: Дадонов забросил первую шайбу, Шайфли и Уилер набрали по три очка

«Виннипег» обыграл «Оттаву» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Джетс» продлили победную серию до 3 игр кряду, в то время как «Сенаторы» не могут победить уже 4 встречи подряд.

В составе победителей по три очка набрали Марк Шайфли (1+2), Блейк Уилер (0+3) и Пол Штястны (1+2), дубль на счету Эндрю Коппа.

У «Оттавы» свой первый гол за новый клуб забил российский нападающий Евгений Дадонов. Он провел на льду 15 минут, нанес 4 броска по воротам и заработал показатель полезности «-1». У форварда Артема Анисимова — голевая передача за 15 минут и показатель «+1». Защитник Никита Зайцев отыграл 22 минуты и провел 2 силовых приема.

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Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Оттава» — 6:3 (1:0, 1:3, 4:0)

Голы: Элерс — 3 (бол., Пионк, Лаури), 14:03 — 1:0. Дадонов — 1 (Пол, Гудбрэнсон), 24:04 — 1:1. Коннор — 4 (Уилер, Шайфли), 28:18 — 2:1. Ткачак — 2 (Норрис, Уотсон), 31:14 — 2:2. Пол — 2 (Анисимов, Райлли), 34:23 — 2:3. Копп — 1 (Штястны, Элерс), 42:24 — 3:3. Штястны — 1 (бол., Уилер, Шайфли), 55:45 — 4:3. Копп — 2 (Штястны), 56:55 — 5:3. Шайфли — 3 (п.в., Коннор, Уилер), 57:51 — 6:3.

Вратари: Хеллебайк — Хегберг (57:19 — 57:51).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 38 (6+12+20) — 21 (9+8+4).

Наши: — - Анисимов (15.01/2/+1), Дадонов (15.33/4/-1), Зайцев (22.03/0/0).

24 января. Виннипег. Bell MTS Place.